Казанцы считают английский и китайский языки самыми значимыми для карьеры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанцы считают самыми полезными для карьеры английский и китайский языки. Об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисом SuperJob.

При этом за английский язык проголосовало значительно большее количество казанцев — 54%, за китайский — лишь 9%. Другие же иностранные языки упоминались еще реже: о необходимости учить немецкий язык заявили 5% респондентов, об итальянском, японском и арабском — 2%. 13% жителей столицы Татарстана отметили, что в их работе и вовсе не нужен никакой язык.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чаще всего о значимости английского языка говорили опрошенные до 34 лет (67%). О важности китайского заявляли в основном респонденты от 35 до 44 лет (12%).

Напомним, в феврале Совет Федерации одобрил закон о недопустимости использования на государственном уровне иностранных слов. Уточняется, что в нормативных словарях будет зафиксирован перечень иностранных слов, не имеющих аналогов в русском языке, употребление которых допустимо.

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Елизавета Пуншева