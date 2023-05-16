Университеты России потеряли позиции в рейтинге вузов, но в США падение оказалось сильнее

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Почти две трети российских вузов ухудшили свои позиции в международном рейтинге университетов, 14 улучшили, два вуза остались на тех же местах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR).

— Почти две трети российских вузов ухудшили свои позиции в рейтинге. В глобальном рейтинге топ-2000 14 российских вузов улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом, два остались на тех же местах, а 27 упали в рейтинге, — говорится в сообщении.

Более масштабным стало падение в рейтинге американских вузов — позиции ухудшили 80% из них, однако пятерку лидеров по-прежнему составляют представляющие эту страну Гарвард, МТИ и Стэнфорд и британские Кембридж и Оксфорд.

Как считают составители рейтинга, основным фактором ухудшения ситуации с российскими вузами стала слабеющая научно-исследовательская деятельность.

— Общее падение позиций американских вузов аналогично падению рейтингов университетов Франции, Германии и Японии, в то время как рейтинги британских и российских вузов ухудшились не так значительно. Имея конкурентов в лице китайских университетов, американские и европейские вузы не могут позволить себе почивать на лаврах, — добавил президент CWUR.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Напомним, в феврале сообщалось, что четыре университета из России и Казахстана создали международный консорциум. Инициатива принадлежала Казанскому государственному медицинскому университету им. Курашова.

Помимо КГМУ туда вошли Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова (Санкт-Петербург), Медицинский университет Караганды (Казахстан), Медицинский университет Семей (Казахстан).

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Максим Кокунин