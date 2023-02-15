Казанский государственный медицинский университет присоединился к международному консорциуму
Четыре университета из России и Казахстана создали международный консорциум. Инициатива принадлежала Казанскому государственному медицинскому университету им. Курашова, сообщает пресс-служба вуза.
Помимо КГМУ туда вошли Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова (Санкт-Петербург), Медицинский университет Караганды (Казахстан), Медицинский университет Семей (Казахстан).
Сегодня состоялось заседание совета консорциума по реализации проекта «Проектирование и внедрение интегрированной образовательной программы».
— Эта первая встреча является началом плодотворной совместной работы. Наш консорциум позволит поделиться лучшими практиками каждого вуза и создаст синергетический эффект, который поможет максимально эффективно разрабатывать новые инновационные программы обучения, — сказала первый проректор Казанского ГМУ Лайсан Мухарямова.
Участники заседания наметили планы работы консорциума, включая работу над созданием учебников и учебно-методических материалов, организацию совместных конференций, академическую мобильность преподавателей.
Напомним, в конце ноября прошлого года КГМУ вошел в рейтинг самых влиятельных университетов России. Вуз занял 57-е место.
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