Казанский государственный медицинский университет присоединился к международному консорциуму

Четыре университета из России и Казахстана создали международный консорциум. Инициатива принадлежала Казанскому государственному медицинскому университету им. Курашова, сообщает пресс-служба вуза.

Помимо КГМУ туда вошли Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова (Санкт-Петербург), Медицинский университет Караганды (Казахстан), Медицинский университет Семей (Казахстан).

Сегодня состоялось заседание совета консорциума по реализации проекта «Проектирование и внедрение интегрированной образовательной программы».

Фото: kazangmu.ru

— Эта первая встреча является началом плодотворной совместной работы. Наш консорциум позволит поделиться лучшими практиками каждого вуза и создаст синергетический эффект, который поможет максимально эффективно разрабатывать новые инновационные программы обучения, — сказала первый проректор Казанского ГМУ Лайсан Мухарямова.

Участники заседания наметили планы работы консорциума, включая работу над созданием учебников и учебно-методических материалов, организацию совместных конференций, академическую мобильность преподавателей.

Напомним, в конце ноября прошлого года КГМУ вошел в рейтинг самых влиятельных университетов России. Вуз занял 57-е место.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов