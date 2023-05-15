Казанская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000
Российская теннисистка и уроженка Казани Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Риме. Об этом сообщает «РИА Новости».
В матче четвертого круга посеянная под 11-м номером она обыграла чешку Марию Боузкову (27-й номер посева) со счетом 6:2, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 19 минут.
Следующей соперницей россиянки станет китаянка Чжэн Циньвэнь (22).
Напомним, в конце прошлой недели Кудерметова победила Анастасию Потапову в матче третьего круга турнира категории WTA-1000. Встреча завершилась со счетом 7:5, 3:6, 6:1. Матч продолжался 2 часа 23 минуты.
В предыдущем поединке россиянка обыграла теннисистку из Испании Нурию Парризас-Диас. Игра завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу Кудерметовой.
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