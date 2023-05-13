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Казанская теннисистка Полина Кудерметова вышла в четвертый круг турнира WTA-1000

20:25, 13.05.2023
Казанская теннисистка Полина Кудерметова вышла в четвертый круг турнира WTA-1000
Фото: vk.com/kudermetova (архив)

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова победила Анастасию Потапову в матче третьего круга турнира категории WTA-1000. Соревнования проходят в Риме.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 3:6, 6:1. Матч продолжался 2 часа 23 минуты.

В четвертом круге Кудерметова встретится с победительницей матча между американкой Кори Гауфф и чешкой Марией Боузковой.

Фото: pixabay.com

В прошлом поединке россиянка обыграла теннисистку из Испании Нурию Парризас-Диас. Игра завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу Кудерметовой.

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Айрат Назипов
Спорт Татарстан

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