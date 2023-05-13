Казанская теннисистка Полина Кудерметова вышла в четвертый круг турнира WTA-1000
Казанская теннисистка Вероника Кудерметова победила Анастасию Потапову в матче третьего круга турнира категории WTA-1000. Соревнования проходят в Риме.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 3:6, 6:1. Матч продолжался 2 часа 23 минуты.
В четвертом круге Кудерметова встретится с победительницей матча между американкой Кори Гауфф и чешкой Марией Боузковой.
В прошлом поединке россиянка обыграла теннисистку из Испании Нурию Парризас-Диас. Игра завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу Кудерметовой.
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