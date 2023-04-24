На ремонт казанской «Чаши» выделят более 2 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Центре семьи «Казан» планируют провести ремонтные работы, выяснило «Реальное время». Потратить на эти цели готовы 2,2 миллиона рублей.

Работы решили провести в целях обновления и поддержания эстетического внешнего вида здания и сохранения его эксплуатационных характеристик. Завершить их намерены в течение 20 дней с момента заключения контракта.

Техзаданием предусмотрены общестроительные работы — полная отбивка штукатурки, а затем — сплошное выравнивание, шпатлевка и окраска стен, а также выравнивание внутренних поверхностей и их покраска. Подрядчику также предстоит демонтаж металлических ограждений, подоконных досок и электроприборов с последующим устройством новых.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, на охрану территории «Чаши» в 2023 году выделили более 5 миллионов рублей. Средства направят на обеспечение пропускного режима в здании контрольно-пропускного пункта.



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Татьяна Демина