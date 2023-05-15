В Казани от клещей и грызунов обработали 161 га земли

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани на 15 мая проведена обработка от клещей 161 га земли — 58% от запланированного объема. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления административно-технической инспекции города Наиль Минвалеев.

Обработку оставшихся 119 га планируется завершить до конца мая. Работы проводятся «при благоприятных метеоусловиях» — отсутствии осадков в течение трех суток до и после для обработки.

— В целях профилактики клещевого энцефалита по состоянию на 15 мая проведена акарицидная обработка Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, парков Победы, «Континент», имени Урицкого, «Черное озеро», «Крылья Советов», «Сосновая роща», зеленой зоны у Дворца земледельцев, возле центра семьи «Казан», а также прогулочных зон Кремлевской набережной, у озер Верхний, Средний и Нижний Кабан, Лебяжье, — рассказал Наиль Минвалеев, добавив, что работы затронули и Горкинско-Ометьевский лес.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане на профилактические обработки открытых территорий от грызунов, клещей и личинок малярийных комаров ежегодно выделяют около 38 миллионов рублей. Они проводятся на кладбищах, в летних лагерях, в парках, скверах и прочих местах массового пребывания людей.



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Татьяна Демина