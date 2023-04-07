В Татарстане на обработки территорий от грызунов и клещей ежегодно выделяют около 38 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане на профилактические обработки открытых территорий от грызунов, клещей и личинок малярийных комаров ежегодно выделяют около 38 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.



Обработки на кладбищах, в летних лагерях, в парках, скверах и прочих местах массового пребывания людей проводятся каждый год. Они организуются местными властями. Средства на работы выделяются из бюджета Татарстана.

— Ежегодно мы обрабатываем порядка 12 гектаров против грызунов, полтора гектара против клещей и водоемы от комаров, — рассказала Любовь Авдонина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанцев она призвала не создавать «хорошую кормовую базу» для грызунов, то есть складировать мусор правильно, в контейнеры. Кормить птиц, голубей Любовь Авдонина также не рекомендует, поскольку остатки пищи также привлекают крыс, с которыми сложно бороться.

Напомним, грызуны — переносчики геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Заболеваемость ей в Татарстане уже выросла. За январь — март 2023 года в республике зарегистрировали 91 случай заражения.



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Татьяна Демина