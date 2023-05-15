Летний сезон в казанских парках стартует 19 мая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Летний сезон в общественных пространствах Казани начнется в пятницу, 19 мая. Его откроют в Горкинско-Ометьевском лесу, сообщила на «деловом понедельнике» директор Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

В честь открытия летнего сезона пройдет концерт с участием группы «нееет, ты что». На территории Горкинско-Ометьевского леса также будут работать фудкорт, зоны активностей и тому подобное.

Летний сезон в казанских парках и скверах продлится до сентября, уточнила Айгуль Латыпова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В сентябре прошлого года Айгуль Латыпова сообщила, что в парке «Черное озеро» больше не будет масштабных мероприятий, так как жители близлежащих домов выразили свое недовольство ими. Акцент решили сделать «на камерных мероприятиях, оставляя больше места для тихого и комфортного отдыха».



Всего в 2022-м за пять месяцев теплого времени в казанских парках прошло более 520 мероприятий. В июле на «Черном озере» прошел первый вечер стендапа, там же работала школа начинающего собаковода в формате лекций и мастер-классов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина