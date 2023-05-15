В Нижнекамске назначили нового директора департамента ЖКХ

Фото: Нижнекамск. Прямые трансляции/vk.com (скриншот видео)

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин представил нового директора МУП «Департамент строительства, ЖКХ и благоустройства города». Им стал Ильшат Мубаракшин.

— Ильшат Альбертович Мубаракшин имеет достаточно большой опыт работы в качестве руководителя в сфере ЖКХ. Это один из самых сложных участков. Наверно, там самое большое количество жалоб и претензий и в то же время благодарностей, — сказал Муллин на «деловом понедельнике».

Он пожелал новому руководителю выстраивать диалог с жителями, управляющими компаниями и подрядчиками, чтобы оперативно решать различные проблемы.

Фото: Нижнекамск. Прямые трансляции/vk.com (скриншот видео)

Новым начальником отдела по поддержке и развитию предпринимательства города стал Ильнар Сираев.

— Достаточно большой объем работы за плечами Ильнара Рашитовича. Достаточно креативный он у нас. Мы идем, так скажем, на эксперимент, — добавил Муллин.

В феврале мэр Нижнекамска «деловом понедельнике» объявил о кадровых перестановках в двух ведомствах. Так, новым руководителем следственного отдела СУ СКР по РТ по Нижнекамску стал Дмитрий Филин, а главой межрайонного отделения Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Нижнекамского подразделения назначили Ольгу Михайлову.

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Айрат Назипов