В Нижнекамске назначили новых руководителей Росприроднадзора и отделения Следственного комитета

Фото: Нижнекамск. Прямые трансляции/vk.com (скриншот видео)

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин на «деловом понедельнике» объявил о кадровых перестановках в двух ведомствах. Так, новым руководителем следственного отдела СУ СКР по РТ по Нижнекамску стал Дмитрий Филин.

— Город Нижнекамск непростой, в то же время очень интересный. Это город возможностей. Хочется пожелать успехов, чтобы в правоохранительном поле у нас было все спокойно. Успехов вам, — сказал Муллин.

Дмитрий Филин сменил на посту Константина Ачаева, который возглавлял нижнекамский следственный отдел на протяжении четырех лет.

Фото: Нижнекамск. Прямые трансляции/vk.com (скриншот видео)

Также мэр города представил нового руководителя межрайонного отделения Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Нижнекамского подразделения. На эту должность назначили Ольгу Михайлову, которая работала в системе ЖКХ. Также она имеет опыт в структуре Росприроднадзора.

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Айрат Назипов