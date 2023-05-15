Reuters: страны G7 объявят о новых санкциях против энергосектора России

Лидеры стран Группы семи (G7) на предстоящем саммите в Японии объявят о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора России, пресечению обхода антироссийских рестрикций, а также об ограничениях экспорта, сообщает агентство Reuters.

Новые меры будут направлены на предотвращение «обхода санкций с участием третьих стран», на нанесение ущерба энергетическому сектору России, а также на «ограничение торговли, которая поддерживает Вооруженные силы РФ».

Агентство, ссылаясь на свои источники, заявляет, что американские чиновники ожидают объявления «семерки» об изменении правил экспорта в Россию. Планируется, что для определенных категорий товаров весь экспорт собираются автоматически запретить, если они не входят в перечень одобренных товаров.

В публикации подчеркивается, что ранее администрация президента США Джо Байдена «добивалась от членов G7 согласия на изменение подхода к санкциям, который на сегодняшний день позволяет продавать в Россию все товары, если только они однозначно не внесены в черный список». США хотят, чтобы новый принцип соблюдался хотя бы в отношении поставок, которые наиболее важны для российского оборонного потенциала.



На предстоящем саммите, который пройдет с 19 по 21 мая, будет председательствовать Япония.

На него также приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи.

В апреле сообщалось, что представители стран G7 обсуждают введение практически полного запрета на экспорт товаров в Россию. О возможности введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию также сообщал Bloomberg. Указывалось, что медикаменты, сельхозпродукция и продовольствие могут войти в список исключений.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что запрет на экспорт почти всех товаров, обсуждаемый странами G7, будет бить по мировой экономике, а это может привести к нарастанию тенденций кризиса в мире.



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Илина Хакимова