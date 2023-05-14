Россиянин Муслим Гаджимагомедов завоевал второе золото на чемпионате мира по боксу

Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал золотую медаль чемпионата мира в весовой категории до 92 кг. Соревнования проходят в Ташкенте.

В финале спортсмен победил представителя Италии Азиза Муийдина.



Гаджимагомедову 26 лет. Он является серебряным призером Олимпиады в Токио. Россиянин стал двукратным чемпионом мира, ранее он выиграл турнир в 2019 году. Гаджимагомедов также победил на чемпионате Европы (2016) и завоевал серебро турнира (2017).

Напомним, россиянин Шарабутдин Атаев стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 86 килограмм. В финале он выиграл представителя Азербайджана Альфонсо Домингеса.

Россияне в соревнованиях выступают без ограничений — под флагом и гимном своей страны. От участия в чемпионате отказались спортивные федерации Великобритании, США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии, Чехии, Канады и Украины.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в мае заявил, что организация ведет работу над возвращением россиян на международную арену. Он отметил, что комитет активно сотрудничает с международными федерациями, которые несут ответственность за проведение соревнований. Бах надеется, что спортсмены из России и Белоруссии смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе.

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Елизавета Пуншева