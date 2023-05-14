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В Минкульте Татарстана рассказали о предстоящих праздниках традиционной культуры

01:33, 14.05.2023
В Минкульте Татарстана рассказали о предстоящих праздниках традиционной культуры
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министерство культуры Татарстана опубликовало график праздников традиционной культуры на территории региона в 2023 году. Они состоятся с 28 мая по 15 июля.

Праздники пройдут в семи районах республики:

  • 28 мая (воскресенье) — Русский народный праздник «Каравон» (с. Никольское Лаишевского района);
  • 3 июня (суббота) — Республиканский праздник марийской культуры «Семык» (с. Пелемеш Агрызского района);
  • 17 июня (суббота) — Республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон» (с. Нырья Кукморского района);
  • 1 июля (суббота) — Республиканский праздник мордовской культуры «Валда шинясь» (с. Кильдюшево Тетюшского района);
  • 7 июля (пятница) — Республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала» (г. Зеленодольск, Зеленодольского района);
  • 8 июля (суббота) — Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв» (с. Сиктерме Алькеевского района);
  • 15 июля (суббота) — Республиканский праздник культуры кряшен «Питрау» (с. Зюри Мамадышского района).
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ауле Малый Барханчак Ипатовского района Ставропольского края прошел IV Южный Сабантуй, на который съехались гости из шести регионов России. Организатором праздника выступил Зеленодольский район.

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Айрат Назипов
ОбществоКультура Татарстан

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