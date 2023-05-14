В Минкульте Татарстана рассказали о предстоящих праздниках традиционной культуры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министерство культуры Татарстана опубликовало график праздников традиционной культуры на территории региона в 2023 году. Они состоятся с 28 мая по 15 июля.

Праздники пройдут в семи районах республики:

28 мая (воскресенье) — Русский народный праздник «Каравон» (с. Никольское Лаишевского района);

3 июня (суббота) — Республиканский праздник марийской культуры «Семык» (с. Пелемеш Агрызского района);

17 июня (суббота) — Республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон» (с. Нырья Кукморского района);

1 июля (суббота) — Республиканский праздник мордовской культуры «Валда шинясь» (с. Кильдюшево Тетюшского района);

7 июля (пятница) — Республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала» (г. Зеленодольск, Зеленодольского района);

8 июля (суббота) — Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв» (с. Сиктерме Алькеевского района);

15 июля (суббота) — Республиканский праздник культуры кряшен «Питрау» (с. Зюри Мамадышского района).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ауле Малый Барханчак Ипатовского района Ставропольского края прошел IV Южный Сабантуй, на который съехались гости из шести регионов России. Организатором праздника выступил Зеленодольский район.

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Айрат Назипов