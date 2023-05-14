В Минкульте Татарстана рассказали о предстоящих праздниках традиционной культуры
Министерство культуры Татарстана опубликовало график праздников традиционной культуры на территории региона в 2023 году. Они состоятся с 28 мая по 15 июля.
Праздники пройдут в семи районах республики:
- 28 мая (воскресенье) — Русский народный праздник «Каравон» (с. Никольское Лаишевского района);
- 3 июня (суббота) — Республиканский праздник марийской культуры «Семык» (с. Пелемеш Агрызского района);
- 17 июня (суббота) — Республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон» (с. Нырья Кукморского района);
- 1 июля (суббота) — Республиканский праздник мордовской культуры «Валда шинясь» (с. Кильдюшево Тетюшского района);
- 7 июля (пятница) — Республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала» (г. Зеленодольск, Зеленодольского района);
- 8 июля (суббота) — Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв» (с. Сиктерме Алькеевского района);
- 15 июля (суббота) — Республиканский праздник культуры кряшен «Питрау» (с. Зюри Мамадышского района).
В ауле Малый Барханчак Ипатовского района Ставропольского края прошел IV Южный Сабантуй, на который съехались гости из шести регионов России. Организатором праздника выступил Зеленодольский район.
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