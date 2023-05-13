В Лаишевском районе провели акцию «Чистые леса Татарстана»

Фото: кадр видео/ТНВ

На очистку леса от сухостоя и мусора в Лаишевском районе Татарстана вышли 500 человек. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Акция «Чистые леса Татарстана» проходит с 2010 года. Участие в ней принимают все 45 районов республики. Неравнодушные татарстанцы выходят на очистку леса дважды в год: весной и осенью.

— Безусловно, это приводит не только к улучшению санитарного состояния, а также к снижению пожарной опасности. К слову, сейчас в республике наблюдается 4-й класс пожарной опасности. В ряде районов наблюдается 5-й класс, — прокомментировал первый заместитель министра лесного хозяйства Татарстана Ильгизар Зарипов.

5-й класс пожарной опасности ввели в Агрызе, Азнакаево, Альметьевске, Сарманово, Лениногорске и Бугульме.

В период особого противопожарного режима, который действовал в Татарстане с 17 апреля по 10 мая, в республики предотвратили 2 138 возгораний сухой травы и мусора. Чаще всего трава горела в Нижнекамском, Альметьевском Тукаевском, Заинском и Бугульминском районах республики, а также в Казани.

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Айрат Назипов