Почти за месяц в Татарстане предотвратили больше двух тысяч возгораний травы и мусора

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В период особого противопожарного режима, который действовал в Татарстане с 17 апреля по 10 мая, в республики предотвратили 2 138 возгораний сухой травы и мусора. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Татарстану.

— В период действия особого противопожарного режима в Республике Татарстан, с 17 апреля по 10 мая, зарегистрированы 534 пожара, что на 22,3% меньше (на 153 случая), чем в аналогичном периоде прошлого года (далее — АППГ) (687 пожаров). На пожарах погибли восемь человек, что на два случая меньше АППГ (10 человек), травмированы 12 человек, что на 29,4% меньше (на пять случаев) АППГ (17 человек), — сказано в публикации.

Больше половины пожаров возникло из-за загоревшихся сухой травы и мусора, на общей площади 17 га. Это на 31,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Чаще всего сухая трава и мусор загорались в Нижнекамском, Альметьевском Тукаевском, Заинском и Бугульминском районах республики, а также в Казани.

Напомним, в конце апреля в Татарстане резко выросло число пожаров в связи с возгоранием сухой травы. Помимо Нижнекамского и Тукаевского районов, в рейтинг антилидеров попали Альметьевский, Черемшанский, Новошешминский, Заинский районы.

После этого раис Татарстана Рустам Минниханов потребовал «жесткого наказания» для ответственных лиц. На эту тему он по видеосвязи пообщался с руководством Нижнекамского и Тукаевского районов.

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Айрат Назипов