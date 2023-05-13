«Рубин» одержал пятую победу подряд под руководством Рашида Рахимова

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» выиграл на своем поле у «Акрона» со счетом 3:2. Для Рашида Рахимова это победа стала пятой с момента назначения на должность главного тренера клуба. Под его руководством клуб еще не терял очки.

Первые четыре мяча были забиты в первой 20-минутке матча. За казанцев отличились Рустам Ашурматов, Мераби Уридия и Джоэль Фамейе. А вратаря «Рубина» на 17-й минуте огорчил нападающей гостей Руслан Апеков. В концовке встречи «Акрон» забил последний мяч. Результативный удар на счету Абу-Саида Эльдарушева.

Казанская команда набрала 62 очка и продолжает оставаться на второй строчке в турнирном рейтинге. Отставание от «Балтики» — 2 очка.

В предыдущей игре «Рубин» обыграл «Краснодар-2». Победу «красно-зеленым» принес гол Джоэля Фамейе в концовке встречи.

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Айрат Назипов