Новости спорта

11:50 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Краснодар-2»

21:04, 06.05.2023 1
«Рубин» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Краснодар-2»
Фото: скриншот видео пресс-службы ФК "Рубин"

Казанский футбольный клуб «Рубин» в матче 30-го тура первенства Первой лиги обыграл «Краснодар-2». Матч завершился со счетом 1:0, сообщает пресс-служба команды.

Победу «рубиновым» принес гол Джоэля Фамейе на 87-й минуте. Таким образом, казанцы остаются на 2-м месте, опережая ближайшего конкурента на 7 очков.

Стоит отметить, что под руководством тренера Рашида Рахимова «Рубин» одержал 4 победы подряд. В следующем туре команда сыграет дома против «Акрона» из Тольятти.

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Напомним, в прошлую субботу «Рубин» одержал победу над командой «СКА-Хабаровск» в своем юбилейном матче 29-го тура первенства Первой лиги. Игра закончилась со счетом 3:1.

В первом тайме казанцы забили сразу 3 мяча. Счет открыл Мераби Уридия, реализовавший мяч в штрафной зоне благодаря отбору Александра Зотова. Позднее дальними ударами отличились Марат Апшацев и Илья Самошников. Спортсмены из Хабаровска смогли забить лишь один гол на 65-й минуте.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин
СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 май
    Серая игра, гоняли мяч тупо. Старый болельщик.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также