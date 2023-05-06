«Рубин» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Краснодар-2»
Казанский футбольный клуб «Рубин» в матче 30-го тура первенства Первой лиги обыграл «Краснодар-2». Матч завершился со счетом 1:0, сообщает пресс-служба команды.
Победу «рубиновым» принес гол Джоэля Фамейе на 87-й минуте. Таким образом, казанцы остаются на 2-м месте, опережая ближайшего конкурента на 7 очков.
Стоит отметить, что под руководством тренера Рашида Рахимова «Рубин» одержал 4 победы подряд. В следующем туре команда сыграет дома против «Акрона» из Тольятти.
Напомним, в прошлую субботу «Рубин» одержал победу над командой «СКА-Хабаровск» в своем юбилейном матче 29-го тура первенства Первой лиги. Игра закончилась со счетом 3:1.
В первом тайме казанцы забили сразу 3 мяча. Счет открыл Мераби Уридия, реализовавший мяч в штрафной зоне благодаря отбору Александра Зотова. Позднее дальними ударами отличились Марат Апшацев и Илья Самошников. Спортсмены из Хабаровска смогли забить лишь один гол на 65-й минуте.
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