Главный тренер УНИКСа раскрыл секрет победы над БК «Локомотив-Кубань»

Фото: пресс-служба БК УНИКС

Наставник казанского УНИКСа Велимир Перасович рассказал, за счет чего его подопечные одержали победу в овертайме. Клуб минимально обыграл в Краснодаре БК «Локомотив-Кубань».

— На концовку я выпустил всех наших больших, потому что нам надо было как-то остановить «Локомотив» на подборах. В итоге в овертайме ни одной из команд не удавалось набирать очки легко — и мы в этой игре преуспели больше, — приводит его высказывания клубная пресс-служба.

Тренер отметил, что это был «невероятно трудный матч». Он также восхитился характером соперника, который «умеет возвращаться в игру после неудачного начала».

Напомним, казанские баскетболисты одержали третью победу в финальной серии Единой лиги ВТБ в противостоянии с командой «Локомотив-Кубань». В случае следующей победы УНИКС станет чемпионом лиги.

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Айрат Назипов