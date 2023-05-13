Казанский УНИКС снова обыграл БК «Локомотив-Кубань» — счет в серии 3-1

Фото: пресс-служба БК УНИКС

В четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ казанский УНИКС снова обыграл команду «Локомотив-Кубань». Матч, проходивший в Краснодаре, завершился со счетом 88:90.

В первой четверти казанские баскетболисты выиграли с преимуществом в 7 очков — 12:19, а во второй — с преимуществом в 9 очков. В третьем игровом отрезке хозяева переиграли подопечных Велимира Перасовича — 27:14 и добились успеха в четвертой четверти — 22:19. В овертайме успеха добились казанцы.

Теперь счет в серии 3-1. Следующую игру соперники проведут на площадке «Баскет-холла» 16 мая. В случае победы казанской команды УНИКС станет чемпионом лиги.

Фото: пресс-служба БК УНИКС

В прошлом матче УНИКС одержал победу со счетом 81:82. Победу казанские баскетболисты добыли за несколько секунд до конца игры.

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Айрат Назипов