Турецкого кандидата в президенты страны обвинили в снижении турпотока из России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о серьезном сокращении турпотока из России на майские праздники из-за слов кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу. Лидер оппозиции в предвыборной речи поддерживал антироссийские санкции.

— В мае российские туристы должны были традиционно приехать к нам на отдых, но поехали в Дубай, Таиланд и Египет. Все из-за заявлений Кылычдароглу. Кто нам покроет убытки в сфере туризма? — задался вопросом министр в эфире телеканала VTV.

Чавушоглу посоветовал забыть о Евросоюзе, США и НАТО.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Турции 14 мая пройдут президентские выборы. На прошлой неделе митинг в поддержку кандидатуры действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах главы государства посетили порядка 1,7 млн человек.

Главным соперником Эрдогана является Кемаль Кылычдароглу. Оппозиционный политик выступает за «сближение с Евросоюзом».

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Айрат Назипов