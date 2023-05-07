На предвыборный митинг в Турции в поддержку Эрдогана пришли 1,7 млн человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Митинг в поддержку кандидатуры действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах главы государства посетили порядка 1,7 млн человек. Мероприятие прошло в Национальном парке Стамбула.

— Мне только что сообщили, что в митинге принимают участие 1 миллион 700 тысяч человек, — сказал Эрдоган.



Фото: kremlin.ru

Напомним, в Турции 14 мая пройдут президентские выборы. Изначально ожидалось, что они состоятся 18 июня. Главным соперником Эрдогана является Кемаль Кылычдароглу.

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Айрат Назипов