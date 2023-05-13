Джо Байден пообещал уничтожить запасы химоружия США к осени

Президент США Джо Байден заявил о том, что его страна готова к осени уничтожить все остатки химического оружия. Письменное заявление американского лидера опубликовала пресс-служба Белого дома.

— Мы находимся на пути к завершению процесса ликвидации наших запасов химического оружия к осени этого года — веха разоружения, которая отвечает самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности, — сказано в сообщении.

По его словам, Вашингтон сделает все возможное, чтобы дети в будущем «жили в мире без химического оружия».

Фото: pixabay.com

Как заявил на прошлой неделе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, наряду с Пентагоном Министерство энергетики США является ключевым организатором и заказчиком военно-биологических исследований на Украине и в других регионах мира. По его словам, американское министерство вербовало специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения.

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Айрат Назипов