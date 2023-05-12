Пилотный проект новой системы образования в России будет реализован в этом году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пилотный проект новой системы высшего образования России начнется уже в этом году и коснется и тех, кто уже учится, и тех, кто поступает в этом году. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он отметил, что кардинальных изменений при поступлении в вузы, в частности при сдаче ЕГЭ, в новой системе высшего образования в России не планируется. Новая система создаст для выпускников и студентов дополнительные возможности, а не проблемы, подчеркнул министр.

— Могу заверить, что кардинально — и с точки зрения ЕГЭ, и с точки зрения каких-то там других принципиальных моментов — в этом случае отличий не будет, и, конечно, это будут дополнительные возможности для абитуриентов, а не проблемы, — цитирует Фалькова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Проект предусматривает введение базового высшего на срок от 4 до 6 лет и специализированного высшего образования от года до 3 лет.



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Айрат Назипов