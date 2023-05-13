Сегодня в Казани ожидается дождь, гроза и до +23 градусов

В Казани в субботу, 13 мая, ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах — гроза, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани потеплеет до +21..+23 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +18 до +23°С.



Синоптики также прогнозируют северный, северо-западный ветер порывами до 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 15—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Облачная с прояснениями погода с небольшим и умеренным дождем установится в Татарстане в воскресенье, 14 мая. Днем в отдельных районах ожидается гроза и кратковременные усиления ветра до 15—18 м/с. Ночные температуры составят от +3... +8 градусов, на западе — до +11°С. Днем потеплеет до +15... +20°С.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина