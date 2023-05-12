Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре в субботу
В Татарстане, в том числе и в Казани, в субботу, 13 мая, ожидается ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
По прогнозу синоптиков, гроза возможна местами завтра днем и вечером. Порывы северо-западного ветра могут достигать 15—18 м/с.
В субботу в Татарстане прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь местами. Днем потеплеет до +23 градусов.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 15 и 16 мая, сохранится умеренно теплая неустойчивая погода. Местами пройдут небольшие дожди. Днем в понедельник ожидается от +16 до +21°С, а во вторник — от +19 до +24°С.
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