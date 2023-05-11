В Роспотребнадзоре оценили риск распространения оспы обезьян в России

Роспотребнадзор считает, что риски завоза и распространения оспы обезьян на территории России минимальны. Как пояснили в ведомстве, с мая этого года на границе страны усилили меры санитарно-карантинного контроля и меры по выявлению лиц с симптомами, не исключающими оспу обезьян.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году было зарегистрировано два завозных случая оспы обезьян. Проведены противоэпидемические мероприятия, позволившие не допустить распространение инфекции.

Сейчас ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации в мире из-за оспы обезьян. Всего с момента выявления первого зараженного ВОЗ зарегистрировала свыше 87 тысяч случаев оспы обезьян в 111 странах. Умерли 140 человек.

Случаи заражения оспой обезьян выявляли и в России. О первом из них стало известно 12 июля 2022 года. Роспотребнадзор сообщал, что ею заразился молодой человек, вернувшийся из поездки в Европу.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов