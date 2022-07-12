В России обнаружили первый случай заражения оспой обезьян

В России обнаружили первый случай заражения оспой обезьян, сообщил Роспотребнадзор.

Заражение выявили у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы. Он обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью.

Заболевшего изолировали, он находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни пациента нет.

Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире проживал один, — отметили в ведомстве и упомянули, что всех контактных лиц своевременно установили, они находятся под медицинским наблюдением.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказывал, что в 58 странах мира выявили более 6 тысяч случаев заражения оспой обезьян.



Глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис сегодня отмечала, что Всемирная организация здравоохранения зафиксировала случаи заражения детей оспой обезьян. Она предположила, что дети младшего возраста, вероятно, заражаются в результате «воздействия в домашних условиях».

По состоянию на 3 июля в России не было случаев заражения оспой обезьян.

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Маргарита Головатенко