В ВОЗ признали чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции. Об этом говорится в заявлении организации.

В ВОЗ подчеркнули, что на данном этапе вспышка не является ЧСЗМЗ (чрезвычайной ситуацией международного значения).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным организации, с начала года в 48 странах мира выявлено более 3,2 тысячи случаев заражений оспой обезьян среди людей.

На этой неделе Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) объявила вспышку обезьяньей оспы пандемией и призвала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) принять немедленные и эффективные действия, чтобы предотвратить распространение заболевания.



Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее выразил мнение, что оспу обезьян нельзя считать пандемией, поскольку число заболевших небольшое, а сам вирус не обладает высокой контагиозностью.



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Татьяна Леухина