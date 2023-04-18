В Госдуме поддержали инициативы о защите россиян от незаконных решений международных организаций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о принятии законодательных инициатив, которые защитят россиян «от противоправных действий международных организаций». В этот перечень попал и Международный уголовный суд.

— Введено наказание до 5 лет лишения свободы за содействие в исполнении решений межгосударственных организаций об уголовном преследовании наших военнослужащих и добровольцев, должностных лиц органов публичной власти — написал он в своем telegram-канале.

Он добавил, что президент России наделяется дополнительными полномочиями по защите страны и граждан в случае принятия иностранными структурами незаконных решений или осуществления действий, направленных против РФ.

Фото: duma.gov.ru

17 марта МУС в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В России решения МУС не признают.

Вячеслав Володин призвал разработать изменения в законодательстве, запрещающие деятельность МУС, в конце марта. Еще спикер Госдумы предложил организовать работу по заключению двухсторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС.

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Айрат Назипов