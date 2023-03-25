Вячеслав Володин предложил запретить любую деятельность МУС на территории России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал разработать изменения в законодательство, запрещающие деятельность Международного уголовного суда (МУС) на территории России. Об этом он написал в своем telegram-канале.

— Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС, — выразил он свое мнение.

Еще Володин предложил организовать работу по заключению двухсторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС.

Фото: ru.wikipedia.org

Кроме того, он считает, что верховный главнокомандующий России должен иметь право защищать граждан РФ при принятии международными структурами антиконституционных решений.

17 марта МУС в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Напомним, в России не признается МУС и его действия.



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Айрат Назипов