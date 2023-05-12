В татарстанском селе жители остались без чистой воды — есть случаи отравления

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Жители села Шама Алексеевского района Татарстана жалуются на качество воды в водопроводах. По их словам, ни пить, ни мыться в ней невозможно, сообщает ГТРК «Татарстан».

— Как начали этой водой питаться, у меня пошли болячки. Начали возить с соседней деревни чистую воду, они у меня проходят, по всей руке были, — жалуется одна из местных.

Фото: скриншот

Жители отмечают, что фиксировались и случаи отравления этой водой. Им приходится покупать воду в магазине. Местные обратились в Роспотребнадзор за анализом. Ответ предсказуем — «вода к употреблению не подлежит».

— Вопрос с селом Шама будет закрыт. С подрядной организацией переговоры ведем, чтобы быстрее выходили. На июнь запланировано. Качество воды будет хорошим, — пояснил руководитель исполнительного комитета Алексеевского муниципального района Марат Гайсин.

В начале 2021 года руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина рассказала, что в регионе за последние 10 лет улучшилось качество воды для населения. Однако доля нестандартных проб по санитарно-химическим показателям в подземных источниках водоснабжения остается довольно высокой (30%).



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Елизавета Пуншева