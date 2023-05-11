В казанском Кремле поздравили «Зенит» с победой в чемпионате России по волейболу

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В казанском Кремле сегодня чествовали мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань», одержавший победу в чемпионате России по волейболу сезона-2022/2023. В церемонии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов.



Он отметил, что казанские волейболисты на протяжении всего чемпионата «демонстрировали яркую и бескомпромиссную игру, высочайшее спортивное мастерство, командный дух и стремление к победе»:

— Мы внимательно следили за выступлениями команды и получили огромное удовольствие. Регулярный этап чемпионата наша команда прошла, показав стабильную, сплоченную и интересную игру, опередив в турнирной таблице всех конкурентов и не проиграв ни одного матча в серии плей-офф.

Минниханов считает, что победа казанского клуба в финальном матче доказала, что поражение в прошлом году было случайностью и титул чемпиона России 2023 года достался сильнейшей команде. Раис республики добавил, что Татарстан гордится своими спортсменами.

Он также подчеркнул, что благодаря успехам прославленных клубов волейбол в Татарстане развивается стремительными темпами и является одним из самых массовых и популярных видов спорта.

7 мая волейбольный клуб «Зенит-Казань» обыграл в финале Суперлиги «Динамо» и стал чемпионом России. Для команды из столицы Татарстана это уже 11-е чемпионство. На следующий день Рустам Минниханов в письме поздравил коллектив казанского волейбольного клуба «Зенит» с победой в чемпионате России. Он поблагодарил всех причастных «за подаренные яркие эмоции и за возможность по-настоящему гордиться родной командой».

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Маргарита Головатенко