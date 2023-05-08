Рустам Минниханов поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России по волейболу

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил коллектив казанского волейбольного клуба «Зенит» с победой в чемпионате России. Он поблагодарил всех причастных «за подаренные яркие эмоции и за возможность по-настоящему гордиться родной командой».

Фото: ВК «Зенит-Казань»

— Это была красивая игра, в которой наша команда продемонстрировала и высочайшее мастерство, и отличную физическую подготовку. Спортсмены сумели обыграть достойного соперника, в 11-й раз завоевать золото общенационального турнира и вернуть чемпионский титул на радость всем поклонникам волейбола в Татарстане. Вне сомнения, это общий успех игроков и тренерского штаба «Зенита», всех причастных к этому триумфу — специалистов клуба, спортивных менеджеров и спонсоров, — подчеркнул он в своем письме.

7 мая волейбольный клуб «Зенит-Казань» обыграл в финале Суперлиги «Динамо» и стал чемпионом России. Для команды из столицы Татарстана это уже 11-е чемпионство.

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Елизавета Пуншева