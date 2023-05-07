ВК «Зенит-Казань» стал одиннадцатикратным чемпионом России

Фото: ВК «Зенит-Казань»

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» обыграл в финале Суперлиги «Динамо» и стал чемпионом России. Для команды из столицы Татарстана это уже 11-е чемпионство.

В борьбе за золото команда Алексея Вербова в гостях одолела московское «Динамо». Матч завершился только в пятой партии. В первых двух сильнее оказались хозяева — 25:23, 25:23.

В последующих партиях победу одержали уже гости. Сначала «Зенит» с большим преимуществом переиграл хозяев — 17:25. А в четвертом игровом отрезке татарстанский клуб выиграл со счетом 28:30.

На тай-брейке победу одержал «Зенит» — 13:15.

Фото: ВК «Зенит-Казань»

ВК «Зенит-Казань» является самым титулованным волейбольным клубом России. Помимо 11 побед в чемпионате, он имеет столько же побед в Кубке России. Кроме того, казанская команда является шестикратным победителем Лиги чемпионов и победителем клубного чемпионата мира 2017 года.

В двух предыдущих матчах «Зенит» без труда обыграл столичное «Динамо». Первый матч завершился со счетом 3:0, а второй — со счетом 3:1.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов