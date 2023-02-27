«Яндекс» опять на первом месте рейтинга самых дорогих компаний Рунета — 2023

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих компаний Рунета — 2023. Всего в список попали 30 компаний российского сегмента сети Интернет.

Первое место — уже пятый год подряд — занимает «Яндекс». Его стоимость составила $10,2 млрд.

На втором месте — Wildberries стоимостью $9,8 млрд, на третьем — компания Ozon, которая стоит $5,2 млрд. На четвертой строчке расположился 1С (включая «1С-Битрикс») стоимостью $2,5 млрд.

В рейтинг, составленный журналом, также попали «Лаборатория Касперского» ($2,4 млрд), «Авито» ($2,4 млрд), «СКБ Контур» ($1,8 млрд), VK (ранее — Mail.ru Group) ($1,6 млрд), Positive Technologies ($1,5 млрд) и HeadHunter ($1 млрд).

В журнале объяснили, что в рейтинг попали компании, чья выручка формируется в сети Интернет. Издание запрашивало финансовые показатели и выясняло их стоимость, сравнивая с публичными аналогами. Стоимость компаний зафиксирована на 1 февраля текущего года.

В январе мы писали, что крупный онлайн-ретейлер Amazon обошел Apple в рейтинге самых дорогих брендов мира, заняв первое место. По оценке Brand Finance, стоимость Amazon в этом году составила до $299,3 миллиарда, а Apple — $297,5 миллиарда.



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Илина Хакимова