MazaPark в Казани возобновил работу после вчерашнего пожара
В Казани MazaPark на улице Мазита Гафури возобновил работу после вчерашнего пожара и эвакуации здания.
Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, дым шел из помещения сауны на втором этаже. В 18.43 пожарные ликвидировали открытое горение. На месте работали полицейские, медики и газовики.
До прибытия пожарных подразделений после сработки сигнализации самостоятельно эвакуировались 120 человек, в том числе 40 работников заведений.
Из-за пожара перекрывали движение по улице Меховщиков в сторону Зайцева, в обратную сторону была свободна одна полоса.
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