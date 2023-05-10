Пожарные ликвидировали открытое горение в четырехэтажном здании развлекательного центра в Казани

В четырехэтажном здании развлекательного центра в Казани на улице Мазита Гафури произошел пожар. Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, дым исходил из помещения сауны на втором этаже.

— Пожарные обнаружили плотное задымление, выделение дыма происходило из помещения сауны на втором этаже. Два звена ГДЗС работали на тушение, два звена ГДЗС продолжили разведку других помещений, — рассказали в пресс-службе.



Сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации поступило в 18.18. В 18.43 пожарные ликвидировали открытое горение.

До прибытия пожарных подразделений эвакуировались самостоятельно 120 человек, в том числе 40 работников заведений. Информация о пострадавших не поступала.

Как выяснило «Реальное время», сотрудники MazaPark пока не знают, продолжат ли они сегодня работу. На месте работают полицейские, медики и газовики.

Движение по улице Меховщиков в сторону Зайцева перекрыто, в обратную сторону свободна одна полоса.

Сегодня «Реальное время» сообщало, что в Казани эвакуировали здание, где находится аквапарк и MazaPark.

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Айрат Назипов, Артем Гафаров