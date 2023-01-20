Несколько школ Казани получили сообщения о минировании

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В пятницу, 20 января, несколько школ Казани получили сообщения о минировании. Об этом рассказали в мэрии города.

— Просим оставаться спокойными и дождаться результатов проверок от правоохранительных органов, которые убеждаются, что в школах безопасно, — говорится в заявлении властей.

Сообщения о минировании казанские школы получают не в первый раз. Все они оказывались ложными.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Так, осенью 2022 года произошло несколько похожих ситуаций. 11 и 19 октября ряд казанских школ получили сообщения с угрозами. В мае 2022-го на электронную почту 58 образовательных организаций Казани пришла рассылка с предупреждением о минировании.



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Татьяна Демина