Татарстанцы заняли 6-е место в рейтинге самых активных путешественников в майские выходные

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов, чем в аналогичный период в 2022 году: заметно вырос турпоток в Азию, а вот страны СНГ приняли меньше россиян, такое исследование провели специалисты «МегаФона», проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Лидером среди заграничных направлений для татарстанцев стала Турция — с начала мая ее посетили около 28% туристов из республики.

Также в первую пятерку стран-фаворитов жителей Татарстана попали Казахстан, Белоруссия, ОАЭ и Узбекистан. Однако в целом татарстанцы путешествовали по России, нежели за рубежом:

Так, жители республики заняли 6-е место в рейтинге самых активных путешественников в майские выходные.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов (архив)

Уступили татарстанцы москвичам, петербуржцам, самарцам, краснодарцам и нижегородцам. Чаще всего из республики выезжали в соседние регионы — Башкирию, Чувашию, Марий Эл, Самарскую и Кировскую области.

Говоря о россиянах в целом отметим, что самыми популярными направлениями для путешествий стали Беларусь, Казахстан и Турция. В период с 29 апреля по 9 мая поток в Турцию вырос на 70% по сравнению с прошлым годом.

В топ-5 стран попали и Объединенные Арабские Эмираты, принявшие на 150% больше путешественников. Также в десятку востребованных стран для отдыха вошел Египет, популярность этого направления восстанавливается — на майские праздники сюда приехало в 3,5 раза больше туристов, чем в прошлом году.

Вчера президент России Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии с 15 мая 2023 года и снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в эту страну. «Реальное время» подготовило на эту тему большой материал.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова