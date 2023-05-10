К казанскому «Замкадью» добавят новый микрорайон на высокогорском направлении

Фото: скрин эскизного проекта

В ближайшее время в «казанском «Замкадье» — у границы Высокогорского района — будет построен еще один жилой комплекс: планируется возвести шесть 8-этажек на участке площадью 13,2 га, узнало «Реальное время».

На данный момент на этом участке растет лес, который, согласно публичной кадастровой карте, имеет вид разрешенного использования «под объекты инженерного оборудования водоснабжения».

Проект жилого комплекса «Воздух — Air — Нава» разработало казанское ООО «Архи Студио». Директор компании Ильнар Шарифуллин подтвердил этот факт, но комментировать проектные решения не стал.

Из эскизного проекта видно, что в «треугольнике», ограниченном с одной стороны СНТ «КОМЗ-2», с другой — частным сектором поселка Березовка, а с третьей — железной дорогой, планируется возвести пять двухсекционных и один трехсекционный восьмиэтажный дом. Всего в них будет 993 квартиры: 404 студии, 278 однокомнатных и 311 двухкомнатных.

Фото: скриншот эскизного проекта

Говоря о машино-местах на парковках жилкомплекса, согласно данным эскизного проекта, для жилья класса «стандарт» полагается 1 204 машино-места, и, исходя из предполагаемой обеспеченности населения автомобилями в личной собственности, — 612 машино-мест.

Отметим, что в проекте указывается и потребность нового ЖК в дошкольных образовательных учреждениях и школах: так, после сдачи жителям необходимо будет предоставить 72 места в детсадах и 80 — в школах.

Однако жителей поселка Березовка перспектива строительства по соседству не обрадовала.

В частности, их волнует вырубка леса ради возведения новых домов. Также они пожаловались на перебои с водой: на старом водопроводе часто случаются аварии. Еще одной проблемой жители называют транспорт: автобус до Дербышек ходит всего один раз в час.

Фото: скрин эскизного проекта

Однако власти Высокогорского района надеются, что новостройка поможет хотя бы частично решить инфраструктурные проблемы поселка. По словам руководителя исполнительного комитета Высокогорского района Дамира Шайдуллина, вопрос об обеспечении водой всего поселка уже обсуждался с собственником застраиваемого земельного участка, который планирует пробурить для нового ЖК отдельную скважину. Но он остался открытым:

— Все будет зависеть от дебета скважины. Если количество воды в этом массиве будет позволять, то наши объекты к новому водопроводу подключат, — объяснил он.

Подробности нового проекта из первых уст и оценки перспектив, последствий его реализации из уст экспертов, а также о жалобах и опасениях будущих соседей нового ЖК — читайте в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова