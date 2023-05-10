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В Госдуме предложили переводить студентов на бюджет после рождения ребенка

01:27, 10.05.2023
В Госдуме предложили переводить студентов на бюджет после рождения ребенка
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Госдуме предложили переводить студентов, у которых родились дети, на бюджетную форму обучения, об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Она считает, что такая мера — возможность для молодых родителей не уходить в декрет. По ее словам, для студентов, ставших родителями, необходимо выстроить особую программу, в которой бы им было удобно получать высшее образование.

— Уж не говорю про группы присмотра и ухода за детьми, которые можно открывать при вузах. Это все можно сделать, — добавила Буцкая.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Зампред комитета по вопросам семьи назвала семьи с тремя детьми «спасением для страны» и выразила мнение, что необходимо думать «про все, что мы можем дать семье, чтобы там родились три ребенка».

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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