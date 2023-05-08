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Евросоюз введет рестрикции для нарушителей антироссийских санкций только в крайнем случае

18:49, 08.05.2023
Евросоюз введет рестрикции для нарушителей антироссийских санкций только в крайнем случае
Фото: pixabay.com

Евросоюз введет экспортные ограничения против третьих стран, заподозренных в нарушении режима антироссийских санкций, только в крайнем случае, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на европейского дипломата.

— Пока это будут пустые сосуды, которые потом можно будет наполнять по мере необходимости. Суть в том, чтобы стараться никогда не использовать их, а сначала провести дипломатическую работу и предложить техническую помощь. Только в крайнем случае мы будем прибегать к этой угрозе, — отметил источник.

Напомним, Еврокомиссия передала странам Евросоюза проект по новому пакету санкций.

В апреле сообщалось, что Европейский союз намерен предложить ввести запрет на транзит части товаров через территорию России в рамках нового, 11-го пакета антироссийских санкций. По сведениям СМИ, ограничительные меры будут распространяться прежде всего на широкий список высокотехнологичных товаров и некоторые виды транспортных средств, которые Россия якобы могла бы использовать в украинском конфликте.

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Елизавета Пуншева
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