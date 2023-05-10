Казань вошла в десятку самых популярных направлений для поездок с детьми в июне

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань стала одним из наиболее популярных направлений для поездок с детьми в июне 2023 года, сообщает RT со ссылкой на аналитику сервиса OneTwoTrip.



Столица Татарстана вошла в десятку направлений — отели бронируют 4,2% опрошенных.

Тройку самых популярных направлений составили Санкт-Петербург (24,2% бронирований), Адлер (21,3%) и Москва (13,2%). За ними следуют Эсто-Садок (9%), Сочи (8,6%), Анапа (7,4%), Ростов-на-Дону (4,3%). Далее после Казани — поселок Витязево (4,0%) и Геленджик (3,9%).

Среди зарубежных направлений большинство пользователей выбрали для семейного отдыха столицу Армении: в Ереване оформлено 10,3% отельных заказов на первый месяц лета. Многие решили отправиться в Турцию: доля Стамбула составила 9,2%, а Антальи — 5,0%. Часть путешественников решили посетить с детьми Париж (4,8%), Дубай (4,6%) и Мадрид (3,8%), еще в списке — Паттайя (3,3%), Батуми (3,1%), Барселона (2,9%) и Мармарис (2,8%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году россияне стали тратить на путешествия в майские выходные в 1,4 раза больше денег, чем годом ранее: количество транзакций в турагентствах в апреле — мае 2023 года выросло на 66%, продажи авиабилетов — на 59%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко