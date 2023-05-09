Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла во вторник утром в Киев, сообщает ТАСС.

— Хорошо быть снова в Киеве, где ценности, которые дороги для ЕС, защищаются каждый день, — заявила она.

По словам главы ЕК, Киев — «это такое подходящее место, чтобы отметить День Европы». Урсула фон дер Ляйен также поприветствовала решение президента Украины Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне планируется перенести на 8 мая.

Стоит отметить, что это не первое посещение главы Еврокомиссии Украины: с начала 2022 года она посещает Киев пятый раз. Однако во всех предыдущих случаях ЕК делала объявления о визитах только после ее приезда на Украину, а в этот раз, не объясняя причин, Еврокомиссия объявила о предстоящем визите 8 мая.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва уверена, что на Украине много людей, для которых День Победы остается священным праздником.



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Илина Хакимова