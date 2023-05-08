Зеленский установил на Украине День Европы 9 мая

Фото: telegram-канал Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая на Украине будет отмечаться День Европы, передает ТАСС.

— Осознавая европейскую идентичность украинского народа... постановляю установить на Украине День Европы, который отмечается каждый год 9 мая совместно со странами Европейского Союза, — говорится в указе.

Отметим, что 8 мая Зеленский предлагает отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В подписанном документе сказано, что решение принято «с целью укрепления единства народов Европы», а также обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте».

Напомним, на Украине уже с 2015 года 8 мая отмечается День памяти и примирения. Так, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацисткой Германией по западноевропейскому образцу.

Напомним, в апреле Зеленский сообщил о подготовке нового, «мощного» санкционного списка против России, а 1 апреля Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний России.

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Илина Хакимова