Новости общества

12:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Дмитрий Песков заявил, что на Украине много людей, для которых День Победы остается священным

15:46, 08.05.2023
Дмитрий Песков заявил, что на Украине много людей, для которых День Победы остается священным
Фото: kremlin.ru

Москва уверена, что на Украине много людей, для которых День Победы остается священным праздником. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

— Мы убеждены, что на самом деле на Украине очень много людей, для которых это все равно священный день, — отметил он.

Фото: telegram-канал Владимира Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая на Украине будет отмечаться День Европы. Отметим, что 8 мая Зеленский предлагает отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также