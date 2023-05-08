Дмитрий Песков заявил, что на Украине много людей, для которых День Победы остается священным

Москва уверена, что на Украине много людей, для которых День Победы остается священным праздником. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

— Мы убеждены, что на самом деле на Украине очень много людей, для которых это все равно священный день, — отметил он.

Фото: telegram-канал Владимира Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая на Украине будет отмечаться День Европы. Отметим, что 8 мая Зеленский предлагает отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Елизавета Пуншева