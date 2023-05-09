Воздушная часть парада Победы на Красной площади в Москве отменена

В Москве приняли решение отменить воздушную часть парада Победы на Красной площади.



После того, как замыкающая колонна военной техники закончила движение по брусчатке Красной площади, военные музыканты сводного оркестра вернулись в центр площади и завершили парад исполнением песни «День Победы».

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в параде на Красной площади в этот раз принимали участие свыше 10 тыс. человек и более 120 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ благодарна лидерам государств, которые чтят День Победы и прибыли в Москву для участия в торжественных мероприятиях.



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Илина Хакимова