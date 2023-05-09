Песков: Россия признательна лидерам СНГ, которые чтят День Победы и приехали в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ благодарна лидерам государств, которые чтят День Победы и прибыли в Москву для участия в торжественных мероприятиях, об этом он рассказал в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».



— 9 Мая сохраняется в качестве одного из главных праздников для народов бывшего Советского Союза, и многие государства — участники СНГ по-прежнему считают это святым днем, который необходимо праздновать. И, конечно, в данном случае мы очень признательны нашим гостям за то, что они сочли возможным быть в этот день с нашим президентом и быть вместе с нами, — сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков сообщил, что в качестве гостей на параде ждут лидеров стран СНГ. Ранее свое присутствие подтвердили президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и премьер Армении.

Накануне пресс-секретарь президента заявлял, что Москва уверена, что на Украине много людей, для которых День Победы остается священным праздником.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова