Путин заявил о содействии традиций боевого братства развитию партнерства России и Туркмении

Президент России Владимир Путин поздравил туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с 78-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

— Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, сердечно поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В наших сердцах будет вечно жить светлая память о тех, кто своим мужеством на фронте, самоотверженным трудом в тылу сокрушил нацистских захватчиков и спас человечество от «коричневой чумы». Уверен, что добрые традиции боевого братства и взаимовыручки, закаленные в годы суровых военных испытаний, будут и впредь способствовать плодотворному развитию отношений дружбы и углубленного стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном, — написал Путин.

Он также попросил передать ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Туркмении, «самые искренние поздравления, а также пожелания доброго здоровья, бодрости духа и долголетия».

Кроме того, Путин направил поздравления с Днем Победы лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты (Народный совет, высший представительный орган) Гурбангулы Бердымухамедову.

— 9 мая — особая дата для народов России и Туркменистана. В этот день в наших странах с бесконечной благодарностью вспоминают о беспримерном подвиге наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с жестоким врагом и стойко трудились в тылу, приближая Великую Победу, — отметил президент России.

Свои поздравления туркменскому руководству направили и председатель правительства РФ Михаил Мишустин, и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова